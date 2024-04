Wade Baldwin IV vs. Kendrick Nunn: c’è una nuova faida in Eurolega

I giocatori americani in Eurolega hanno sicuramente un ego molto grande, frutto della presunzione (a volte anche seguita dai fatti) di essere sempre il miglior talento in campo: se Mike James è l’esempio più lampante, altri due personaggi in questi giorni si sono resi protagonisti di una gara a suon di dichiarazioni.

Kendrick Nunn, autore del canestro della vittoria del Panathinaikos contro la Virtus Bologna, è una delle principali ragioni dei recenti successi dei greci e si è auto definito il miglior giocatore offensivo in Eurolega, in un’intervista nel post partita contro il Barcellona:

Se sono il migliore? Sicuramente. Chi c’è meglio di me?

A queste parole dell’ex Heat, Lakers e Wizards sono seguite come risposta quelle di Wade Baldwin IV, stella del Maccabi Tel-Aviv, appena premiato dall’Eurolega come MVP del mese di Marzo:

Penso che lui creda davvero di essere il migliore, ma le statistiche parlano, i numeri dicono chiaramente chi sono i migliori attaccanti d’Europa. Ci sono tanti dati che si possono analizzare e lui non è tra i primi: ci sono Mike James, Keenan Evans, Markus Howard e ci sono anch’io davanti a lui.

Nunn sta giocando davvero bene, m soprattutto perché è alla sua prima stagione in Europa, ma non puoi dire che sei il numero uno quando ci sono giocatori che stanno facendo meglio di te.

La risposta di Nunn non si è fatta attendere, avendo commentato così il post di Eurolega su Instagram:

Non voglio litigare con uno che ha 3 punti di media in carriera in NBA. E comunque i giornalisti di Eurolega sono bravi ad alimentare gli incendi, eh!

Ora attendiamo tutti con impazienza la risposta del giocatore del Maccabi, se arriverà, per un altro capitolo della faida Baldwin-Nunn.

Leggi anche:

Gilbert Arenas pensa che Nikola Jokic sia il PEGGIOR MVP della storia NBA

Donovan Clingan, uno dei migliori prospetti al prossimo Draft, si unisce ai candidati per l’Italbasket