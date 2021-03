Domantas Sabonis, autore di una stagione straordinaria con gli Indiana Pacers, è stato intervistato dal Mundo Deportivo in vista della sua partecipazione all’All Star Game di Atlanta.

Nel corso dell’intervista il talento lituano ha parlato del rapporto con il padre Arvydas, leggenda vivente del basket.

Lo considero un eroe e la sua presenza mi ha sempre aiutato. Ogni volta che ho avuto qualche dubbio durante la mia carriere l’ho subito chiesto a lui, la sua opinione per me conta tantissimo perché lui ha passato di tutto. Guarda tutte le mie partite, anche se vanno in onda in piena notte in Europa, subito dopo mi chiama e ne parliamo insieme, è una cosa che ancora oggi mi aiuta moltissimo.