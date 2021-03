Stefano Sardara: “Con Torino in Serie A avremmo un problema molto serio”

Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari e deus ex machina della Reale Mutua Torino, ha lanciato ancora una volta l’allarme riguardo il futuro della società che di fatto è nata dalla sue mani.

L’imprenditore sardo ha sottolineato ancora la risposta debole del territorio e i “pericoli” della cessione di tutte le quote alla cordata straniera subentrata in estate, in virtù del fatto che lui sarebbe costretto a fare un passo indietro nel caso di approdo in Serie A del club piemontese.

Ho voluto richiamare l’attenzione della piazza riguardo un progetto che aveva un percorso molto chiaro fin dall’inizio: noi saremmo dovuti essere una safety car ma non abbiamo ancora trovato un pilota. Ci stiamo guardando intorno ma bisogna dirlo chiaramente: se Torino andasse in Serie A nascerebbe un problema molto serio. Ad oggi l’unica alternativa è cedere tutto agli stranieri ma non credo che il territorio voglio questo, perciò è necessario riflettere seriamente, non possiamo pensarci a Giugno.

Fonte: superbasket.it

