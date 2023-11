Doncic è nella sua migliore forma di sempre, e puoi esserlo anche tu con “Body by Luka”

La NBA è un campionato che tutto il mondo ammira non solo per i campioni che scendono in campo, ma anche per le divertenti e a volte geniali trovate di marketing o di intrattenimento per i fans. In questo i Dallas Mavericks sono tra le prime della classe, e nell’ultima partita contro Sacramento hanno dimostrato di nuovo perché. Da anni ormai lo stato di forma di Luka Doncic è argomento di discussione, con lo sloveno che non è mai stato davvero prestante fisicamente e dal suo anno da rookie si è lasciato un po’ andare. Nonostante i workout estivi, la forma attuale di Doncic non sembra comunque molto diversa da quella degli anni passati.

Nel video proiettato sul jumbotron durante un timeout, però, Doncic sostiene di essere “nella migliore forma della sua vita”, mentre come sfondo si vede una palestra. “E puoi esserlo anche tu, grazie a Body by Luka!” continua la star dei Mavs. È l’intro di un video esilarante in cui i giocatori di Dallas svolgono degli esercizi fisici indossando delle fascette colorate: ad esempio si può vedere Grant Williams fare squat. “Il sudore è solo il tuo corpo che piange, quindi lascia che esca” dice Maxi Kleber. Prima che tutti i giocatori invitino i tifosi presenti al palazzetto a fare rumore per la squadra.