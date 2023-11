L’arbitro NBA spiega la scelta CONTESTATISSIMA alla fine di Phoenix Suns vs. Utah Jazz

Il doppio overtime di domenica tra gli Utah Jazz e i Phoenix Suns è finito tra le polemiche. A 0,9 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare, Lauri Markkanen ha tentato il tiro da 3, ma gli arbitri hanno fischiato un fallo a Kevin Durant.

Tuttavia, il capo allenatore dei Suns, Frank Vogel, ha utilizzato il suo coach challenge, che si è rivelato vincente, in quanto gli arbitri hanno deciso di ribaltare la loro decisione iniziale e la partita si è conclusa con una vittoria dei Suns per 140 a 137.

“A nostro avviso, c’erano prove chiare e definitive che Durant abbia avuto un contatto legale con la palla da basket, bloccando prima il tiro. Per questo motivo il challenge è stato giudicato positivo”, ha dichiarato il Crew Chief Zach Zarba nell’intervista a Pool Report.

Clean block by Kevin Durant or foul on KD on Lauri Markkanen? pic.twitter.com/7K4DeEu1Y4

— Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) November 20, 2023