L’ex giocatore NBA e 7a scelta assoluta del draft, Emmanuel Mudiay, che in passato è stato protagonista allo Zalgiris Kaunas, sarebbe nel mirino della squadra spagnola dek Casademont Zaragoza. Il team , attualmente al 15° posto con un record di 3 vittorie e 7 sconfitte, è alla ricerca di un giocatore di alto profilo per rinforzare i propri ranghi e vede in Mudiay un potenziale.

Il viaggio europeo di Mudiay è stato segnato da un breve e deludente periodo con lo Zalgiris Kaunas in EuroLeague. In sole cinque partite ha registrato una media di soli 7,4 punti, 2,2 rimbalzi, 3,2 assist e un indice di efficienza di 5,6. Dopo l’Europa, però, la sua carriera ha preso una piega diversa. È tornato in NBA, ha trascorso una stagione in G-League e ha persino portato il suo talento a Porto Rico. Nell’isola caraibica Mudiay ha brillato di più, con medie di 21,4 punti, 5,8 rimbalzi e 5,9 assist a partita quest’estate.

Con l’attuale giocatore Emegano fuori dal roster, Zaragoza è alla ricerca di un sostituto all’altezza ed Emmanuel Mudiay, con passaporto Cotonou, sembra essere uno dei candidati principali. Conosciuto per le sue doti realizzative, il potenziale ingaggio di Mudiay potrebbe davvero cambiare le sorti della squadra in difficoltà.