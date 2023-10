Doncic fa la comparsa, il Real Madrid supera i Dallas Mavericks

Doveva essere la festa di Luka Doncic, di ritorno a Madrid per la prima volta da avversario, e in un certo senso lo è stata. Lo sloveno però è stato una semplice comparsa, limitato a 5′ sul parquet per via di un problema al polpaccio. Jason Kidd non voleva privare i tifosi Blancos della possibilità di rivedere, almeno per pochi minuti, uno dei loro idoli dal vivo ma dopo 5′ e 9 punti segnati ha richiamato la sua superstar in panchina.

Doncic ha quindi osservato i suoi compagni capitombolare contro il suo ex Real Madrid per 127-123 in preseason (con questa vittoria i Blancos sono saliti ad un record di 3-6 contro le squadre NBA nella loro storia). Una partita divertente e decisa solo nei possessi finali da una penetrazione e una tripla di Facundo Campazzo che ha regalato il momentaneo +7 agli spagnoli, i quali nel corso della gara erano stati anche a -14. L’argentino è stato il top scorer dei suoi con 20 punti, a cui ha aggiunto 8 assist in 25′. In doppia cifra per il Real anche Vincent Poirier (19 punti, 10 rimbalzi), Sergio Llull (19 punti), Guerschon Yabusele (18 punti) e Rudy Fernandez (14 punti).

Dallas oltre ad avere Doncic a mezzo servizio ha dovuto rinunciare anche a Kyrie Irving, out per recuperare da alcuni acciacchi. I Mavs hanno trovato 21 punti di Tim Hardaway Jr e 13 a testa di Seth Curry, Dante Exum e Dwight Powell. I texani, nonostante le assenze di Irving e di Markieff Morris, hanno ruotato in 17 facendo entrare in campo tutti i giocatori a disposizione di Kidd almeno per qualche minuto. Nel Real hanno trovato spazio anche un paio di classe 2006 della Cantera, schierati nel finale: Diagne e Gonzalez.