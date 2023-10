Barcelona basket, la situazione finanziaria del club è DISASTROSA

Con un budget stagionale fissato a 30 milioni di euro, la squadra di basket di Barcelona spera di recuperare le ingenti perdite subite tra la stagione 2022-23 e la successiva offseason.

Il gigante catalano ha subito un danno finanziario di 56,6 milioni di euro nella scorsa stagione, secondo quanto riportato dall’agenzia di Barcellona 2Playbook.

Gestendo situazioni complicate nella divisione basket dello storico club, il Barça si aspettava un danno economico fino alla stagione 2022-23, di circa 28 milioni di euro. Tuttavia, l’importo complessivo ha superato le previsioni iniziali dell’88%.

La rescissione dei contratti di Sarunas Jasikevicius, Nikola Mirotic e Cory Higgins ha peggiorato la situazione. Il costo complessivo di queste decisioni ammonta a 25,27 milioni di euro, ma non andrò nel conteggio del budget della prossima stagione, come si legge nel rapporto.

Per la stagione 2023-24, le perdite previste dovranno essere di circa 13,77 milioni di euro. La riduzione del budget stagionale per gli stipendi dei giocatori a 30 milioni di euro è stato il primo passo, condiviso pubblicamente dal presidente del Barcelona basket e calcio, Joan Laporta. Per ridurre il danno finanziario e raggiungere l’obiettivo del deficit sono stati pianificati ulteriori aggiustamenti finanziari che vanno da altre spese a un aumento delle entrate.

