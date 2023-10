Luka Doncic, ritorno a casa per modo di dire: avrà un minutaggio limitatissimo

A breve i Dallas Mavericks giocheranno una partita di preseason contro il Real Madrid nella capitale spagnola. Un evento organizzato dalla NBA per promuovere il proprio brand in Europa, cogliendo l’occasione per riportare per la prima volta a “casa” Luka Doncic. Lo sloveno è cresciuto nel Real Madrid, dove ha giocato nelle giovanili e in prima squadra dal 2014 al 2018, vincendo giovanissimo l’MVP della stagione regolare e delle Final Four di EuroLega.

Per i tifosi accordi al palazzetto però c’è una grossa delusione: Doncic sarà limitato a soli 5′ di utilizzo questa sera. Lo hanno confermato gli stessi Mavs, il motivo è un problemino al polpaccio destro. Dallas non schiererà nemmeno Kyrie Irving, tenuto a riposo a causa di un altro acciacco fisico. Sarà quindi una serata di grande basket, ma senza le due stelle più luminose.