Draymond Green quante gare salterà e quanti soldi perderà?

I Golden State Warriors stanno vivendo un inizio di stagione NBA 2023-24 difficile. Gli Warriors hanno un record di 10-14 dopo aver perso un’accesa partita contro i Phoenix Suns. Draymond Green è balzato agli onori delle cronache per il duro fallo su Jusuf Nurkic che ha portato alla sua sospensione a tempo indeterminato. Ora il veterano degli Warriors dovrà pagare un caro prezzo.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/MUyW5ygJsb

Green è stato sospeso a tempo indeterminato senza stipendio, il che gli costerà quasi 154.000 dollari per ogni partita che salterà, secondo Marc Stein. Green e Nurkic si sono scontrati durante il secondo tempo della partita. A prima vista sembrava che Green avesse semplicemente spinto via Nurkic mentre cercava di liberarsi, ma il replay ha mostrato qualcosa di diverso.

Although it is not specified in the league's announcement, it has been confirmed that Draymond Green was indeed suspended indefinitely without pay, which will cost him nearly $154,000 for every game missed.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq https://t.co/5AU2wz9ddX

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 14, 2023