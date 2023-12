Nico Mannion verso l’addio al Baskonia: interesse dall’Italia, non solo Milano

L’avventura di Nico Mannion al Baskonia sta per concludersi dopo pochi mesi: l’azzurro è ai margini della formazione basca da quando è ritornato in panchina Dusko Ivanovic. Nelle ultime due partite di Liga ACB, Mannion è stato in campo 2′ contro Tenerife e altri 2′ contro Palencia. In EuroLega invece ha disputato 8 partite su 13, nemmeno in panchina nell’ultima contro la Stella Rossa.

Dell’interesse dell’Olimpia Milano si era parlato sia in estate, prima della firma col Baskonia, che poche settimane fa. I biancorossi sono alla ricerca di una point guard e Mannion potrebbe diventare un’occasione, il passaporto italiano gioca ampiamente a favore di questa opzione. Secondo Emiliano Carchia di Sportando però Milano non sarebbe l’unica italiana interessata all’ex Virtus Bologna: ci sarebbe anche il Derthona Basket. Esclusa la pista Varese.

Occhio anche all’estero: una terza squadra in lizza per Nico Mannion sarebbe l’ASVEL di Pozzecco, suo allenatore con l’Italbasket. Buducnost e Prometey avrebbero fatto un sondaggio.

Nico Mannion is expected to leave Baskonia, I am told.

Some teams showed interest in him: Asvel, Milano and Tortona. Varese was never an option, Buducnost and Prometey surveyed. Last games showed there isn’t feeling with Dusko Ivanovic.

