Due squadre vogliono riportare Diego Flaccadori in Italia

Diego Flaccadori potrebbe tornare a giocare in Italia.

Dopo due stagioni in Germania, con il Bayern Monaco, per l’ex Trento potrebbe essere arrivato il momento di tornare nel nostro campionato.

Su di lui c’è il serio interesse della De’ Longhi Treviso (che ha appena salutato David Logan) e della Fortitudo Bologna (che ha detto addio ad Adrian Banks).

Il trasferimento, in entrambi i casi, non sarebbe a titolo definitivo ma in prestito, visto che l’idea dei tedeschi è garantire a Flaccadori un minutaggio superiore a quello avuto in questa stagione, senza però privarsi del giocatore.

Le trattative comunque non sono state ancora ben intavolate, anche se Treviso potrebbe essere favorita dalla possibilità di giocare una coppa europea.

Fonte: Superbasket

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.