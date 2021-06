Fenerbahçe: 6 rescissioni, firmato Devin Booker e un altro colpo in arrivo

Il Fenerbahçe ieri ha iniziato la propria campagna acquisti ufficializzando la firma di Devin Booker, americano che nelle ultime due stagioni al Khimki. Booker nell’ultima Eurolega, condizionata dagli innumerevoli problemi economici del club russo, ha mantenuto 13.1 punti e 5.7 rimbalzi di media. Il lungo non sarà l’unica aggiunta ad un roster che sarà quasi del tutto rivoluzionato. Secondo Eurohoops, il Fener sarebbe in trattativa avanzata con Pierria Henry, in uscita dal Baskonia. L’americano, che ha passaporto senegalese, era nelle mire del Real Madrid ma salvo imprevisti andrà a rinforzare il reparto esterni di Igor Kokoskov.

Ma per il Fenerbahçe ci sono anche delle partenze, numerose. Oggi il club turco ha annunciato la separazione da ben 6 tesserati, comprese alcune stelle del roster della passata stagione come Kyle O’Quinn e Lorenzo Brown. Gli altri sono Alex Perez, Johnny Hamilton, Berkay Candan e Kenan Sipahi, che da ora sono free agent. Tutto tace invece sul fronte Achille Polonara, che un paio di settimane fa sembrava in dirittura d’arrivo a Istanbul. L’azzurro sta preparando il Preolimpico con la Nazionale, ma una firma ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

