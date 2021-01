Dwyane Wade: “Sto provando a convincere mia moglie ad aprire un profilo OnlyFans di coppia, ma lei…”

Soprattutto nell’ultimo anno, è diventato molto popolare il social network OnlyFans: su questo sito si possono “sbloccare”, a pagamento, contenuti che vanno dal pornografico al provocante, caricati da influencer, modelli, modelle, attori o attrici a luci rosse soprattutto. Presto però potremmo trovarci anche Dwyane Wade: la leggenda dei Miami Heat poco fa ha scritto su Twitter di stare cercando da tempo di convincere sua moglie, Gabrielle Union, a creare un account di coppia, senza successo.

Poco dopo, viste le reazioni esaltate di molti suoi followers, Wade ha comunque precisato che l’idea non riguarderebbe contenuti sessuali.

Nothing sexual guys. Get your mind outta there 😊 https://t.co/zeApCV7ZY8

