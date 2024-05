Marco Belinelli è l’MVP della stagione, ma che PARADOSSO con il Best ITA

La LegaBasket poco fa ha annunciato anche l’ultimo premio individuale della stagione 2023-24, nonché il più importante. L’MVP è andato a Marco Belinelli, che ha preceduto in questa classifica Rayjon Tucker di Venezia e il compagno Toko Shengelia. Per il Beli è il primo premio di MVP di campionato in carriera, nel 2005 aveva vinto quello della Supercoppa Italiana.

Belinelli ha dominato la stagione italiana, realizzando 13.9 punti di media col 52% da due e il 41% da tre punti, chiudendo al primo posto con la Virtus Bologna ed un record di 22-8.

Impossibile però non notare come questo risultato sia un vero e proprio paradosso, se si guardano anche gli altri premi. Nel Best ITA infatti Belinelli era tra i 5 finalisti, ma ha chiuso al secondo posto dietro Nico Mannion. La star di Varese era allo stesso modo tra i ben 10 finalisti per l’MVP, ma è arrivata addirittura 7°. Perché?

Sappiamo che a scegliere i vincitori sono i tifosi stessi, che nelle scorse settimane hanno votato sulle piattaforme LBA. Tuttavia è impossibile non notare una disparità tra il premio di MVP e gli altri, non solo in termini di popolarità ma anche nel numero dei finalisti: 10, contro i 5 di tutti gli altri premi. Questo ha ovviamente diluito le preferenze, tant’è che Belinelli ha vinto con “solo” il 14.7% dei voti (Tucker, secondo, ne ha ottenute l’11.4%).

Insomma paradossalmente Marco Belinelli è il miglior giocatore stagionale tra tutti quelli di Serie A, ma non lo è se si prendono in considerazione solo gli italiani.

Foto: Virtus Bologna