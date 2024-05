I Nuggets hanno vietato ad Aaron Gordon di partecipare alle cene di squadra

Giovedì scorso, dopo Gara-2 persa in casa contro Minnesota, la stagione dei Denver Nuggets sembrava quasi volta al termine. Le successive due partite sarebbero state in trasferta e serviva un miracolo per sopravvivere e riportare la serie in Colorado. Nello sconforto generale, come ogni sera dopo una gara, i Nuggets hanno organizzato una cena di squadra in una steakhouse. Erano presenti tutti i giocatori tranne uno: Aaron Gordon, che non è arrivato in tempo.

Sono passati due giorni, i Nuggets sono riusciti a strappare Gara-3 e addirittura a vincere tre partite di fila, ribaltando la serie. Ora sarà Denver ad avere il primo matchpoint in Gara-6. Ma intanto per scaramanzia la squadra ha vietato a Gordon di partecipare alle altre cene di squadra. D’altronde, senza di lui, sono imbattuti. Una decisione che l’ex Magic ha preso molto sul ridere. Dopo la vittoria in Gara-5 che ha sancito il vantaggio dei Nuggets nella serie, è stato DeAndre Jordan ad ufficializzare la decisione davanti ai giornalisti del New York Times: “Sì, andiamo a cena, ma tu non puoi venire! Ti porteremo qualcosa. Ci vediamo al prossimo round dei Playoff” ha detto il lungo a Gordon. “Capisco, capisco” ha replicato AG ridendo.

Solo una volta che Denver avrà passato il turno qualificandosi alle Finali di Conference, Gordon potrà tornare a partecipare alle cene di squadra.

In questa serie contro Minnesota, Aaron Gordon è stato tra i migliori giocatori dei Nuggets con 17.4 punti, 5.2 rimbalzi e 4.8 assist di media, decisivo soprattutto in Gara-4 con 27 punti e 11/12 al tiro.