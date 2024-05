Dusan Vlahovic vince la Coppa Italia e manda un messaggio a Nikola Jokic

Ieri sera la Juventus ha vinto la Coppa Italia, battendo 1-0 in finale l’Atalanta grazie ad un gol di Dusan Vlahovic dopo 3′. L’attaccante serbo ha anche segnato un’altra rete, annullata però dal VAR. Dopo la partita, durante i festeggiamenti, Vlahovic ha voluto mandare un messaggio ad un suo connazionale che, come lui, sta vivendo un grande momento: Nikola Jokic. Il centro è impegnato con i Denver Nuggets nelle Semifinali di Conference contro Minnesota ed è appena passato in vantaggio 3-2 nella serie con una prova da 40 punti, 7 rimbalzi, 13 assist e 0 palle perse in Gara-5.

“Voglio mandare un messaggio a Nikola Jokic. Speriamo che riesca a vincere Gara-6 e avanzi in Finale di Conference contro una tra Dallas e Oklahoma City” ha dichiarato Vlahovic ai microfoni della CBS. Il calciatore serbo è un grande fan del basket, sport che ha praticato da bambino prima di dedicarsi esclusivamente al calcio.

Chissà se Jokic ha guardato la partita, conoscendolo probabilmente sarebbe stato più interessato ad una gara di ippica. Chi sicuramente ha seguito il match, tifando sfegatatamente Juventus, è stato Nikola Vucevic. Il lungo dei Chicago Bulls è da sempre un grande tifoso bianconero e non ha perso tempo per esultare su X: