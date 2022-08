È finito il calvario di Moraschini: adesso può allenarsi con Venezia

Riccardo Moraschini, neo giocatore dell’Umana Reyer Venezia, non si allenava con dei compagni di squadra da 10 mesi. Perché? Perché era stato squalificato per doping. Una brutta vicenda l’ha visto protagonista lo scorso autunno quando vestiva la maglia dell’Olimpia Milano: è risultato positivo a un test antidoping e da allora non si è più allenato in gruppo.

Moraschini ha più volte ribadito che non aveva usato il clostebol, sostanza dopante che l’ha incriminato, per doparsi ma si trovava all’interno di uno spray utilizzato dalla sua compagna dopo un taglio procuratosi in cucina. Questo è bastato perché le analisi rilevassero 0,5 nanogrammi di sostanza presente nel corpo della guardia-ala ex Brindisi e Trento.

La notizia è che adesso sta bene e finalmente è tornato ad allenarsi con i compagni, come potete leggere da questo tweet:

20.08.2022 Inizia oggi la mia nuova avventura in maglia @REYER1872 💪🏼 Dopo 10 mesi torno ad allenarmi con i compagni e sono troppo felice per questo. Sarà la preparazione più bella mia carriera😅😃 #avantiatutta #finoallafine pic.twitter.com/PpX3BNqHO7 — Riccardo Moraschini (@morasca9) August 20, 2022

Chiaramente a causa di questa squalifica il neo reyerino non ha potuto ripetere l’estate Azzurra dopo quella meravigliosa di Belgrado e Tokyo del 2021. La speranza è che questa triste vicenda sia solo un brutto ricordo e che Riccardo Moraschini possa tornare a essere protagonista in Serie A, in Europa e con la Nazionale, così come ha fatto negli ultimi anni.

