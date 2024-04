EA7 Milano, che FIGURACCIA al tiro con 3 content creator!

L’Olimpia EA7 Milano ha ospitato nella sua palestra di allenamento 3 content creator del mondo del basket: @jiggynubel, @santasport.it e @moonryde_fnatic.

Il gioco era molto semplice: gara di tiro da 3 punti… anche se un po’ particolare. Infatti, prima di tirare, i giocatori delle Scarpette Rosse hanno dovuto rispondere a un po’ di domande per avere 30 secondi di tiri come i 3 content creator.

Alle domande sono andati abbastanza bene, ne hanno sbagliata solo una e quindi hanno avuto 25 secondi di tiri al posto di 30. Un secondaggio comunque sufficiente, considerando che sono professionisti in Serie A e in EuroLega.

Hanno partecipato al gioco per l’Olimpia: Nicolò Melli, Guglielmo Caruso, Diego Flaccadori, Stefano Tonut, Giordano Bortolani e Giampaolo Ricci.

Alla fine i 3 content creator hanno chiuso con 3 tiri su 6 a referto, mentre i giocatore dell’EA7 Milano non hanno messo a segno nemmeno una tripla, pur essendo aperti e centrali, quindi nella miglior posizione possibile per mettere nel cesto una bomba.

Per fortuna per i tifosi dei biancorossi e per l’Italbasket, in situazioni di partite tirano con percentuali nettamente migliori, altrimenti avremmo dei problemi enormi.

