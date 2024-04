Com’è andato l’esordio di Kevin Porter Jr con il PAOK?

Nei giorni scorsi, a sorpresa, il PAOK Salonicco ha annunciato la firma di Kevin Porter Jr per un mese. Poi, se i bianconeri raggiungeranno i Playoff nel campionato greco, il contratto verrà prolungato fino al termine della stagione. Porter Jr è un talento offensivo purissimo, uno dei pochi giocatori ad aver segnato 50 punti in NBA, qualche anno fa quando giocava a Houston. Qualche mese fa però i suoi comportamenti fuori dal campo, di cui si era avuta un’avvisaglia anche a Cleveland, hanno costretto i Rockets a tagliarlo. Kevin Porter Jr è infatti stato coinvolto in un serio caso di violenza domestica nei confronti della ex fidanzata.

Oggi l’americano ha fatto il proprio debutto con il PAOK, nella gara di campionato contro il Lavrio. Com’è andata? Beh, poteva sicuramente andare meglio. Il PAOK è uscito sconfitto di misura, 87-85, e Porter Jr non ha iniziato col botto: si è limitato a 14 punti e 4 assist, con 5 palle perse e un non invidiabile 5/14 al tiro.

Certo, era solo la prima partita e probabilmente Porter Jr ha ancora un po’ di ruggine da scrollarsi di dosso. Il giocatore non scendeva in campo dall’8 aprile 2023, data della sua ultima partita con Houston. La sua speranza è ovviamente quella di tornare in NBA l’anno prossimo, dopo aver “scontato” un anno fuori dalla Lega come accaduto a Miles Bridges. Anche in quel caso, col giocatore di Charlotte implicato in un grave caso di violenza domestica, la NBA ha purtroppo chiuso un occhio ed ha permesso il suo reintegro al netto di qualche mese di squalifica.