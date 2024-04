Gianni Petrucci: il comunicato FIP sulle sue condizioni

Gianni Petrucci, Presidente della FIP, è stato protagonista di un grave incidente d’auto nella serata di oggi, che ha visto protagonista anche la moglie.

Qui vi abbiamo riportato la notizia dell’incidente, mentre qualche minuto fa, la stessa Federazione ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni di salute del Presidente Gianni Petrucci:

A seguito delle notizie pubblicate a mezzo stampa circa l’incidente automobilistico occorso al Presidente Federale Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il Presidente è attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti.