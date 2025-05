EA7 Milano-Mirotic, il GM del Monaco lascia qualche speranza all’Olimpia?

Il futuro di Nikola Mirotic dell’Olimpia EA7 Milano è al centro delle discussioni nel panorama del basket europeo. Dopo le voci di un possibile trasferimento all’AS Monaco, il General Manager del club monegasco, Oleksiy Yefimov, ha dichiarato:

“Nikola Mirotić? Ne stiamo parlando, ma non c’è ancora nulla di fatto”.

Attualmente, Nikola Mirotic è impegnato con l’Olimpia EA7 Milano nei playoff della LBA, con la squadra che si trova in semifinale.

La situazione contrattuale di Mirotic è particolare: pur avendo ancora un anno di contratto con l’Olimpia, dispone di una clausola di uscita al termine della stagione. Le sue prestazioni in Eurolega lo confermano tra i migliori nel suo ruolo, con una media di 17.7 punti, 6.4 rimbalzi e 2 assist per partita .

L’eventuale trasferimento di Mirotic al Monaco rappresenterebbe un colpo significativo per il club francese, che mira a rafforzare il proprio roster per competere ai massimi livelli in Eurolega. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali sull’accordo, e il futuro del giocatore rimane incerto.

Per ulteriori aggiornamenti sulla situazione di Nikola Mirotić e sul mercato del basket europeo, è consigliabile seguire le fonti ufficiali e i canali di informazione sportiva specializzati.

