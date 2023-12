EA7 Milano-Nick Calathes, cosa sappiamo di questa trattativa?

Nick Calathes è una delle migliori point guard d’Europa, anche se nelle ultime stagioni è un po’ in decliniamo, se paragonato a quello del Panathinaikos di qualche anno fa. Al Barcelona ha fatto bene ma non benissimo e al Fenerbahce non ha fatto la differenza come ci si sarebbe potuti aspettare. E ora Sarunas Jasikevicius, che l’ha accompagnato alla porta quando era coach dei blaugrana, pare non volerlo nella sua squadra. E allora cosa sappiamo della possibile trattativa tra l’Olimpia EA7 Milano e Nick Calathes?

Sicuramente a Ettore Messina piace come giocatore e oggi Paolo Bartezzaghi de La Gazzetta dello Sport scrive che l’esperto play greco sarebbe “una possibile strada“. Non è comunque una soluzione semplice perché prima bisogna trovare una sistemazione a Kevin Pangos, che ha un contratto onerosissimo per quello che ha fatto vedere da quando è arrivato in Italia. Lo scambio tra i playmaker greco e canadese potrebbe accontentare tutti ma non è così semplice.

Di sicuro dobbiamo monitorare la situazione Nick Calathes-EA7 Milano perché è una pista che si potrebbe assolutamente scaldare da qui a fine mese. Sarà decisiva la prossima settimana poiché ieri ha giocato tanto contro il Monaco ma Jasikevicius non ha voluto intervenire sugli ingranaggi dei turchi essendo arrivato da meno di 24 ore. Da dopo Natale inizieremo a vedere veramente il Fenerbahce del tecnico lituano ed è lì che capiremo se Calathes rientrerà oppure no nei piani dell’ex Barcelona e Zalgiris. Stiamo a vedere cosa succederà da qui ai prossimi 10 cruciali giorni.