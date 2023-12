EA7 Milano, ecco quando Billy Baron tornerà in campo

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano ha vinto ieri sera una partita bellissima e importantissima in casa del Barcelona, che non aveva ancora perso al Palau Blaugrana, e presto ritroverà Billy Baron. L’americano ex Stella Rossa Belgrado dovrebbe tornare in campo già settimana prossima nel doppio turno casalingo di EuroLega contro l’ASVEL Villeurbanne di Gianmarco Pozzecco e il Panathinaikos Atene di coach Ergin Ataman, come detto da Ettore Messina stesso nella conferenza stampa post vittoria a Barcelona:

“Dei playmaker abbiamo parlato tanto ma ci è mancato moltissimo Billy Baron, che non ha mai giocato, eppure stiamo giocando bene lo stesso. Billy Baron adesso tornerà portandoci anche tanto entusiasmo e positività. Queste due vittorie e il ritorno di Baron ci fanno sperare che si possa proseguire su questa scia aspettando ovviamente Mirotic e cercando un aiuto sul mercato”.

Billy Baron è un giocatore veramente forte e che può fare la differenza per l’EA7 Milano con il tiro da fuori se ben messo in ritmo. Sicuramente le prime settimane saranno dure, visto che non gioca da diversi mesi. Ma potrà certamente dare un piccolo contributo sin da subito, fino a tornare un giocatore estremamente chiave come lo è stato l’anno scorso a inizio 2024.

