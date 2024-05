Alessandro Pedone, Presidente dell’Apu Udine, ha rilasciato una lunga intervista a Giuseppe Pisano de Il Messaggero Veneto, dove ha parlato dei prossimi playoff della sua squadra. Tra le varie domande fatte al numero 1 dei bianconeri, Pedone di Udine ha commentato anche i modi di fare e le dichiarazioni di Valerio Antonini, Presidente e proprietario dei Trapani Shark, favoriti principali a salire in Serie A dalla Serie A2:

“L’inesperienza e la voglia di vincere talvolta fanno inciampare in qualche gaffe, è capitato a molti. Ma ben venga chi investe nello sport, noi lo facciamo da anni. Ho letto quanto ha affermato sui nostri ultimi risultati e francamente mi è sembrato un pensiero fuori luogo e superficiale, figlio peraltro di poca cultura sportiva. Continuo a chiedermi sin da inizio campionato se qualche bimbo torinese lo avesse bullizzato nell’infanzia, ma forse a questo punto il bimbo era udinese”.

Insomma, dobbiamo aspettarci dei playoff caldissimi se le premesse sono queste. Per onore di cronaca, Trapani e Udine sono in due tabelloni diversi, quindi Alessandro Pedone e Valerio Antonini non si potranno mai “scontrare” sul campo, a meno che entrambe le formazioni riescano a salire in Serie A.

