Ecco la trade: Donovan Mitchell ai Cleveland Cavaliers

Si chiude la telenovela Donovan Mitchell: la guardia approda ai Cleveland Cavaliers.

Alla fine sono i Cavs a spuntarla e ad assicurarsi Donovan Mitchell. Agli Utah Jazz vanno in cambio Lauri Markkanen, Ochair Agbaji, Collin Sexton, tre scelte non protette al primo turno e due scambi di scelte.

Full trade: Utah is trading Donovan Mitchell to Cleveland for Lauri Markkanen, Ochair Agbaji, Collin Sexton, three unprotected first-round picks and two pick swaps, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 1, 2022