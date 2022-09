La Georgia si sveglia tardi: il Belgio vince dopo un OT

Georgia – Belgio

(16-11, 22-21, 20-19, 12-19, 9-6)

La Georgia priva di Toko Shengelia, infortunatosi settimana scorsa alla spalla e out per qualche mese, cade contro il Belgio nella prima partita di EuroBasket. I georgiani segnano i primi 4 punti del match, ma devono subito inseguire: in attacco fanno molta fatica e totalizzano solo 11 punti nei primi 10′ mentre Jonathan Tabu prende per mano i belgi. Dopo un quarto il punteggio è di 16-11, nel secondo periodo il Belgio tocca il +12 mentre gli avversari annaspano. In assenza di Shengelia la stella è Bitadze, ma il resto della squadra non ingrana: rientra a -4, ma un canestro di Vanwijn manda le squadre al riposo sul 38-32.

Nel terzo periodo il copione è sempre lo stesso: Obasohan ruba e schiaccia la palla del +11, la Georgia prova a rientrare solo nel finale di frazione col naturalizzato McFadden, autore di 5 punti per il -5. È l’ennesima illusione georgiana, perché il Belgio guadagna nuovamente terreno e chiude al 30′ avanti 58-51. Dopo quasi un minuto e mezzo, nel quarto quarto, Obasohan sblocca le due squadre segnando il +10 belga con un gioco da tre punti. La Georgia non molla e piano piano torna sotto: Mamukelashvili prima con una tripla e poi subito dopo con una schiacciata fa -2. Il Belgio è in tilt e McFadden segna prima un libero (dopo un tecnico) e poi una tripla per il +2. L’inerzia è ora tutta la parte dei georgiani con 3′ da giocare: Mwema risponde a Sanadze, il Belgio compie il controsorpasso con una schiacciata di Bako. Il punteggio torna sulla parità subito dopo, solo i liberi smuovono lo score nel finale e due stoppate, una per parte, regalano l’OT. Al supplementare la decide una tripla di Tabu a 3” dalla sirena. Il risultato finale è di 79-76.

Belgio: Tabu 14, Gillet 6, Vanwijn, Libert, Bako, Lecomte 10, Mwema 14, De Zeeuw 8, Tumba 1, Bleijenbergh NE, Bratanovic NE, Obasohan 9.

Georgia: Mamukelashvili 18, Jintcharadze 4, Tsintasdze 3, Sanadze 5, Bitadze 14, Andronikashvili 5, Burjanadze 6, McFadden 17, Shermadini 4, Berishvili NE, Bokolishvili NE, Bekauri.