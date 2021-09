Ecco quanto guadagnerà Mike James al Monaco

Il Monaco, dopo la qualificazione in EuroLega attraverso l’EuroCup, ha rivoluzionato il suo roster.

Dopo la firma di giocatori del calibro di Leo Westermann, Donatas Motiejunas, Paris Lee, Brock Motum e Danilo Andjusic, i monegaschi hanno aggiunto la ciliegina sulla torta con Mike James.

Per convincere l’americano a lasciare lo stipendio del CSKA Mosca (dove era fuori rosa) il club del Principato ha dovuto aprire i cordoni della borsa. Il contratto annuale firmato da James, infatti, varrebbe 1.4 milioni di dollari, l’importo più alto nella storia del basket francese. Attesa a breve l’ufficialità.

Monaco’s new star Mike James will sign the biggest contract in French basketball history 🔥 pic.twitter.com/ZGIWKWYJ2F

— BasketNews.com (@BasketNews_com) September 17, 2021