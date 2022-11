Efes – Barcellona, succede di tutto con Jasikevicius protagonista

Serata abbastanza turbolenta a Istanbul nella partita di EuroLega tra Efes e Barcellona, vinta dai turchi 96-86.

Il primo avvenimento particolare avviene nel terzo quarto, quando il coach blaugrana Sarunas Jasikevicius caccia via dalla panchina Nikola Kalinic. Secondo la ricostruzione di BasketNews, l’allenatore avrebbe avuto da ridire sull’atteggiamento difensivo del suo giocatore. Fra i due c’è stato un battibecco dopo un cambio, il serbo risponde al coach gli ordina di andare negli spogliatoi. Interviene un compagno, Cory Higgins, che fa rimettere seduto Kalinic ma poco dopo Jasikevicius gli ripete di andare sotto la doccia e Kalinic lascia definitivamente la panchina.

