Giordano Bortolani pronto al ritorno in Italia

Già finita l’avventura in Spagna di Giordano Bortolani.

Il suo prestito al Manresa è destinato ad essere interrotto anzitempo, secondo Sportando.. Bortolani finora ha collezionato sette presenze in Liga ACB con 10 punti di media a partita ma la società ha deciso di tagliarlo.

Il BAXI è ultimo in classifica e ha vinto una sola gara a fronte di sei sconfitte. Numeri che hanno spinto la dirigenza a un profondo restyling del roster. Sono usciti l’ex Cremona Marcus Lee e Jake Layman e dovrebbe andare via anche il finlandese Elias Valtonen, oltre allo stesso Bortolani. In entrata ufficializzati gli arrivi di Jordan Caroline, Matthias Tass e Frankie Ferrari.

Bortolani ha un contratto pluriennale con l’Olimpia Milano ma non dovrebbe mettersi a disposizione di Ettore Messina. Per lui una destinazione papabile è Varese, stando a La Prealpina, ma anche Verona è in cerca di un rinforzo sul mercato.