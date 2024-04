Efes – Virtus, pagelle: Lundberg clutch; Dunston, Abass e Polonara commoventi

La Virtus Bologna compie una vera e propria impresa violando il campo dell’Efes Istanbul per prolungare la sua stagione europea. Decide la difesa perfetta allestita da coach Banchi e interpretata dai suoi con ordine e grinta commoventi. La palma di MVP va a Iffe Lundberg, ancora una volta protagonista con un finale da campione.

Le pagelle.

Cordinier 5: non riesce a entrare in partita all’inizio, coach Banchi preferisce fare a meno di lui.

Lundberg 8: mette ordine nell’attacco bolognese, segna canestri chirurgici, decide con il match con una difesa da cineteca e una tripla delle sue, come spesso avvenuto quest’anno.

Pajola 6,5: consueta prova di grinta e fosforo, con una bomba di puri attributi (unico tiro tentato della sua partita) nel quarto periodo.

Dobric n.e.

Shengelia 7: sgomita, lotta, si prende responsabilità, a volte esagera e forza ma questi sono i suoi contesti ideali.

Hackett 6: poco lucido per larghi tratti ma l’apporto nella sua metà campo è sempre di altissimo livello.

Mickey s.v.

Polonara 7,5: dà la scossa con difesa, stoppate, energia e triple in un momento delicatissimo.

Zizic 6,5: bell’impatto sul match, le sue caratteristiche uniche danno alla Virtus un’alternativa offensiva preziosa.

Dunston 7: una vera e propria master class difensiva, tiene tutti i piccoli avversari sui cambi difensivi, spazza i tabelloni, chiude l’area, il tutto senza prendersi nemmeno un tiro.

Abass 7,5: fa trasparire una fiducia pazzesca, anche lui impeccabile in difesa e con tanta personalità nell’altra metà campo.

Belinelli 6: soffre tanto nella sua metà campo nel primo quarto e rischia di combinare una frittata con un fallo in attacco + tecnico nell’ultima frazione ma è comunque lui ad attrarre la gran parte delle attenzioni della difesa turca.

Coach Banchi 7: non si scompone di fronte al primo periodo irreale di Clyburn e riesce ad arginarlo alla lunga, gli ultimi 30 minuti della sua Segafredo sono materiale per un corso sulla preparazione della difesa. Per non parlare della capacità di istillare questa fiducia in una squadra che negli ultimi due mesi sembrava spenta.

Efes Istanbul

Larkin 6

Beaubois 5

Bryant 5

Clyburn 6,5

Thompson 4,5

Pleiss 5,5

Hollatz 5

Osmani 6

Oturu 6

Yilmaz n.e.

Willis 4,5

Jones 6

Coach Mijatovic 5