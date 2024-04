Blake Griffin smette: ha annunciato il proprio ritiro

Dopo una stagione da free agent, senza ricevere proposte dalla NBA, Blake Griffin ha deciso che era arrivato il momento giusto per ritirarsi. Il veterano, 35 anni compiuti da poco, ha dato l’annuncio sui propri social.

Griffin è stato per tanti anni una star di primo livello in NBA. All Star per 6 volte, inserito per 3 volte nel secondo quintetto All-NBA e per 2 volte nel terzo, Rookie of the Year. Ma di lui si ricorderanno sicuramente le schiacciate: forse il migliore di sempre in questa specialità durante le partite. Memorabili i poster su Mozgov oppure su Perkins quando indossava la maglia dei Los Angeles Clippers, così com’è iconica la schiacciata saltando un’automobile durante lo Slam Dunk Contest vinto nel 2011.

Blake Griffin nella sua carriera ha indossato le maglie di Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets e infine Boston Celtics, disputando 765 partite e saltandone diverse soprattutto negli ultimi anni. Chiude con una carriera da 19.0 punti e 8.0 rimbalzi di media.