ANCORA IFFE! La Virtus sconfigge l’EFES grazie ad una difesa sontuosa

EFES ISTANBUL – VIRTUS BOLOGNA 64-67

La Virtus gioca la sua prima partita dei play-in sul campo dell’EFES Istanbul, una gara da dentro/fuori nell’infuocato palazzetto turco: coach Banchi ha ormai recuperato il francese Cordinier, che scende in campo dal primo possesso insieme a Belinelli, Hackett, Shengelia e l’ex Dunston.

L’inizio è tutto sommato positivo, la gara per i primi 6’ è in equilibrio, con la Virtus che risponde canestro su canestro ai missili di Will Clyburn, che inizia con uno stratosferico 5/5 da 3 punti e firma i primi 17 punti dei padroni di casa; l’EFES cambia marcia in difesa e si spinge fino al +11 (23-12), ma Lundberg e Shengelia riportano sotto Bologna con un parziale di 9-0 per il 23-21 di fine primo quarto.

I turchi non trovano il canestro per parecchi possessi, al 13’ Bryant sblocca il tabellone (25-23), ma la Virtus è presentissima, soprattutto in difesa: due falli in attacco di Mickey limitano gli ospiti, che rimangono a quota 23 per 5 minuti buoni, sprecando molte occasioni preziose. È Abass, con una schiacciata in contropiede, a sbloccare la Virtus, che in difesa è un muro invalicabile: ancora l’azzurro spinge Bologna con una tripla, mentre Zizic firma due incredibili stoppate e un’altra tripla di Polonara mette la partita in pareggio (31-31). Sul finire di tempo, due palle perse di Cordinier e un’altra tripla di Clyburn fanno andare l’EFES con la testa avanti alla pausa lunga (36-35).

Polonara apre le danze con una tripla in avvio di terzo quarto, a cui risponde subito Larkin: la Virtus è imprecisa al tiro ma presente a rimbalzo, Lundberg mette la tripla del pareggio (43-43) e Abass quella del sorpasso (45-46); le due squadre fanno una fatica mostruosa a segnare e si arriva all’ultimo periodo in equilibrio, 50-48.

Beaubois spinge i turchi fino al +5 (55-50), Shengelia e Pajola pareggiano, a 7’30 dalla fine è un lunghissimo overtime: una tripla di Belinelli e un antisportivo su Shengelia mandano la Virtus sul +3 (57-60), gli italiani firmano un parziale di 2-14 con Belinelli e Abass sugli scudi, mentre l’EFES non riesce più a segnare, con Dunston, Abass e Pajola che sono difensivamente superlativi.

Bologna sale sul +7 (57-64) a 3’ dalla fine, Larkin e Clyburn falliscono due occasioni d’oro, la partita è una lotta su ogni pallone e l’EFES si rifà sotto dalla lunetta con Larkin (61-64), Shengelia sbaglia, Larkin butta via il pallone e ci pensa ancora una volta Iffe Lundberg a chiudere la partita con la sua classica tripla frontale a 11” dalla fine; Bryant mette una tripla insensata ma la Virtus espugna il campo dell’EFES (64-67) e si guadagna l’opportunità dello spareggio decisivo contro il Baskonia.

EFES: Clyburn 22, Larkin 16, Osmani 6, Bryant 5, Beaubois 5, Jones 5, Pleiss 3, Thompson, Hollatz, Willis, Yilmaz ne.

Virtus Bologna: Shengelia 13, Abass 12, Lundberg 12, Belinelli 11, Polonara 8, Zizic 4, Pajola 3, Hackett 2, Cordinier 2, Dunston, Mickey, Dobric ne.

