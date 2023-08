Eletto il nuovo presidente della FIBA

La FIBA ha un nuovo presidente, Sheikh Saud Ali Al Thani.

Al Thani prende il posto di Hamane Niang di cui è stato vice nel precedente mandato. Il nuovo numero uno del basket mondiale è stato presidente di FIBA Asia, in precedenza aveva guidato la federazione del Qatar ed era stato vice-presidente comitato olimpico qatariota.

“Per me, il mio Paese e per tutta l’Asia è un grande onore avere questa responsabilità – ha detto Al Thani dopo essere stato eletto all’unanimità nell’assemblea di Manila -, farò gli interessi di tutte le 212 federazioni nazionale sparse nei cinque continenti”.

Nominato anche il nuovo tesoriere, il tedesco Ingo Weiss, così come i nuovi membri del Central Board:

Ms. Carol Callan from USA

Mr. Yamil Alejandro Bukele Perez of El Salvador

Mr. Usie Richards of Virgin Islands

Ms. Yuko Mitsuya of Japan

Mr. Yao Ming of China

Ms. Carmen Tocala of Romania

Mr. Matej Erjavec of Slovenia

Mr. Asterios Zois of Greece

Mr. Tor Christian Bakken of Norway

Ms. Jubilee Kuartei of Palau

Mr. Burton Ross Shipley of New Zealand

Ms. Pascale Mugwaneza of Rwanda

Mr. Jean-Michel Ramaroson of Madagascar

Del board fanno parte, oltre ai membri, al nuovo presidente e al tesoriere, anche il segretario generale Andreas Zagklis e i cinque presidenti continentali: Anibal Manave (Africa), Fabian Borro (America), K. Govindraj (Asia), Jorge Garbajosa (Europa) e David Reid (Oceania).

La prima riunione del nuovo corso della FIBA è in programma sempre a Manila per il 9 Settembre, durante il weekend conclusivo dei Mondiali.