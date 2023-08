Il social media manager della FIBA è IMPAZZITO per l’Italbasket

L’Italbasket è una delle nazionali più attese ai prossimi Mondiali.

I bei piazzamenti in Olimpiadi ed Europei delle ultime due estati, il percorso netto nelle amichevoli e un gioco decisamente divertente hanno messo l’Italia sotto la luce dei riflettori. A questo si aggiunge la proverbiale italianità che viene da sempre apprezzata all’estero, ancor di più al di fuori dell’Europa. Ed ecco allora che la nostra nazionale ha iniziato a monopolizzare gli account social della FIBA, specialmente quello dedicato alla World Cup.

C’è stato ieri il media day per gli Azzurri che si sono sottoposti alle foto di rito.

Alla Smart Araneta Coliseum c’era anche un tavolo da ping pong, diventato immediatamente terra di conquista di Gianmarco Pozzecco e Peppe Poeta. Il Poz schiaccia, Poeta salva incredibilmente ma poi arriva un’altra super schiacciata del ct a chiudere il punto ripreso dallo staff social della FIBA. Nel post subito è partito il paragone scherzoso con il tennista Matteo Berrettini.

Poco dopo la FIBA ha utilizzato in modo molto simpatico il cliché del cibo italiano e l’eterna diatriba fra pizza e pasta. Ad alcuni giocatori è stato chiesto quale preferissero, risultato in sostanziale parità e intervento finale del Poz, con il suo voto che vale tre, a sciogliere il nodo. Nei commenti la stessa FIBA ha rimarcato la connection fra Datome e Melli, visibile nelle puntata di Afternoon e nella medesima scelta in ambito culinario.

Ma la scena più bella è un estratto dell’allenamento azzurro. Nessuno schema, niente schiacciate o tiri da tre. Il bravissimo content creatore della FIBA World Cup ha immortalato il momento incubo di ogni squadra, quello del pallone incastrato nella parte posteriore del canestro. Qui parte il lavoro di ingegno e di team building degli azzurri: ci prova Diouf con una scopa, qualche pallone scagliato con violenza da sotto, infine Polonara sale sulle spalle di Melli e (dopo qualche tentativo e il rischio di smontare la struttura che sostiene la telecamera fissa) il pallone torna a disposizione. Il video si chiude con un “Grande Achi” e successivo “Ma vaff…” tagliato proprio sul più bello.