Jordan non accetta che Curry si sia definito la miglior point guard di sempre: ecco chi è per His Airness

La stella dei Golden State Warriors, Steph Curry ha, fatto notizia martedì quando è diventato virale un filmato della sua apparizione a Gil’s Arena con Gilbert Arenas. Curry ha affermato di essere il miglior playmaker di tutti i tempi, addirittura davanti a Magic Johnson, ma Michael Jordan non è d’accordo. Questa affermazione gigantesca ha apparentemente attirato l’attenzione di His Airness, che non è assolutamente d’accordo con la classifica di Curry, come riporta Stephen A. Smith di ESPN.

“Mi permetto di dissentire sul miglior playmaker di tutti i tempi. Magic Johnson è senza dubbio la miglior point guard di tutti i tempi. Steph Curry è molto vicino, ma non davanti a Magic.“

Ottenere un parere da Michael Jordan è assolutamente qualcosa di unico e Stephen A. Smith sostiene che Jordan ne ha abbastanza di qualsiasi dibattito che metta Magic Johnson al di sotto di Stephen Curry. Smith sottolinea che Jordan è d’accordo sul fatto che Curry sia il miglior tiratore di tutti i tempi, ma quando si tratta di un vero playmaker, è sbagliato metterlo al di sopra di Magic.

Il fatto che Jordan sia intervenuto in un dibattito sulle gerarchie dell’NBA è molto interessante, visto che spesso è coinvolto in discussioni sui più grandi di tutti i tempi. Tuttavia, questo non farà altro che alimentare la discussione, poiché se Jordan esprime la sua opinione, senza dubbio altre testate vorranno parlarne.

