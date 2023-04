Episodi controversi per Embiid e Harden, le spiegazioni e le reazioni piccate

I Philadelphia 76ers hanno ottenuto una vittoria fondamentale in gara 3 del primo turno Playoffs. Il 97-102 finale ha consentito ai Sixers di portarsi sul 3-0 nella serie contro i Brooklyn Nets.

Stanno facendo molto discutere alcuni episodi controversi con Joel Embiid e James Harden protagonisti.

Harden è stato espulso per un colpo nelle parti basse a Roycee O’Neal che stava difendendo molto vicino a lui. La guardia di Philadelphia, nel tentativo di creare separazione, ha colpito l’avversario lì dove fa più male. Un contatto di cui non si riesce a capire la volontarietà ma che portato gli arbitri a optare per il flagrant 2 e la conseguente espulsione.

Il diretto interessato non l’ha presa per nulla bene e ha espresso tutto il suo disappunto nel post gara.

Una decisione del genere è inaccettabile, quello non è mai un flagrant. Non ho la fama di essere un giocatore sporco, non l’ho colpito nelle parti intime. Sinceramente non pensavo neanche di aver commesso fallo, queste cose non possono accadere.

La scelta è stata motivata nel consueto rapporto arbitrale che segue ogni partita NBA. Si legge che il contatto era diretto nella zona dell’inguine perciò gli arbitri lo hanno ritenuto “eccessivo e non necessario”, le due caratteristiche che portano ad assegnare un flagrant 2.

Episodio molto controverso anche fra Joel Embiid e Nic Claxton. Inizia tutto nel primo quarto, con il giocatore dei Nets che conclude un alley-op e poi compie uno “step over” l’avversario che era a terra. Embiid non gradisce e scalcia, colpendo Claxton. Gli arbitri qui optano per un flagrant 1 e lasciano la stella dei Sixers sul parquet.

Il camerunense, interrogato sull’episodio, ha glissato, sottolineando le provocazioni ricevute.

Avete visto tutti cosa mi hanno fatto per l’intera partita, hanno sempre cercato di farmi perdere il controllo. Dopo l’episodio del primo quarto ho capito che sono troppo importante per la squadra per farmi coinvolgere in queste situazioni. Non è la prima volta che mi colpiscono alla schiena o sul ginocchio senza essere puniti.

Nel quarto periodo, con i Nets avanti di 6, è arrivata l’espulsione di Claxton per somma di falli tecnici. Il secondo dovuto a un urlo in faccia allo stesso Embiid dopo una schiacciata.

Dopo quest’ultimo episodio i Sixers sono riusciti a rimontare con Embiid decisivo nel finale. Tante recriminazioni da parte dei Nets riguardo la mancata espulsione della stella avversaria in avvio, per un contatto che l’opinionista Charles Barkley ha ritenuto più grave di quello fra Draymond Green e Domantas Sabonis. D’altra parte i Sixers lamentano un provvedimento eccessivo nei confronti di Harden.

Nel caso Embiid-Claxton, invece, il contatto è stato giudicato veniale e sulla base del punto in cui è avvenuto (più su una natica che inguine) non eccessivo, secondo la spiegazione arbitrale.

In conferenza stampa il coach di Nets, Jacque Vaughn, ha palesato tutta la sua contrarietà.