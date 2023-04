Victor Wembanyama si dichiara eleggibile al Draft NBA 2023

Scoot Henderson ha dichiarato negli ultimi giorni di puntare alla prima chiamata al Draft NBA 2023, ma ci sono davvero pochi dubbi su chi verrà scelto per primo nella classe di quest’anno. Ce ne sono ancora meno ora che Victor Wembanyama, previsto come prima scelta assoluta per distacco fin da inizio anno, ha deciso di dichiararsi eleggibile al Draft. Lo ha ufficializzato lo stesso ragazzo francese durante una diretta su ESPN nelle scorse ore.

Victor Wembanyama officially declares for the 2023 NBA Draft What team gets him? pic.twitter.com/Swmyb8dbPB — NBA World (@NBAW0RLD24) April 21, 2023

Qui potete leggere quali sono le percentuali di probabilità di avere la prima chiamata per le 14 squadre che non stanno disputando i Playoff, e di conseguenza quelle di draftare Wembanyama. Quest’anno il francese ha dominato il suo campionato nazionale e anche le finestre FIBA, in cui è stato convocato dalla Francia per la prima volta. Con il Metropolitans92, Wembanyama ha mantenuto finora 21.4 punti, 9.9 rimbalzi e 3.1 stoppate in Pro A, portando la squadra al secondo posto in classifica con 19 vittorie su 29 partite.