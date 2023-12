Esonero Ramondino, questione di ore: Tortona ha pronto il sostituto

Il Derthona Basket nel pomeriggio ha perso nettamente in casa contro Treviso, una squadra in lotta salvezza che però ora ha solo 2 punti in meno dei piemontesi. Sì, perché Tortona ad oggi ha vinto solo 5 delle 13 partite disputate in campionato ed è quartultima in classifica, a soli 10 punti. Per questo motivo la società avrebbe deciso per un cambio di rotta: l’esonero di coach Marco Ramondino sarebbe questione di ore se non di minuti, come riportato da Sportando e confermato a BasketUniverso.

Al posto di Ramondino, che ha portato il club per la prima volta in Serie A e sedeva sulla panchina di Tortona dal 2018, è probabile l’arrivo di Walter De Raffaele. Il coach ex Venezia, libero dalla scorsa stagione, ha vinto due Scudetti con la Reyer ed è sicuramente il top tra gli allenatori al momento liberi.

Nei giorni scorsi Tortona aveva firmato Colbey Ross, MVP della passata stagione, ma i suoi 14 punti non sono bastati contro Treviso.