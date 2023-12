Suicidio Brindisi da +19 all’OT in meno di 4′, poi perde contro Scafati

Partita pazzesca tra Brindisi e Scafati nel 13° turno di LBA: al PalaPentassuglia i padroni di casa hanno condotto la gara per 36′, arrivando a +8 all’intervallo e a +15 alla fine del terzo quarto. Non solo, la gara sembrava ormai virtualmente conclusa quando, a 3 minuti e 47 secondi dalla fine, Xavier Sneed ha segnato la tripla dell’88-69. Invece Brindisi si è inspiegabilmente addormentata, lasciando spazio alla rapidissima rimonta ospite.

Scafati ha realizzato un parziale di 0-18 grazie soprattutto a Demetre Rivers e a Giovanni Pini, col contributo del professore David Logan. Col risultato sull’88-87 a pochi secondi dalla sirena, Brindisi ha mandato in lunetta Sneed, che con un 2/2 ha messo 3 punti tra le due squadre. Nemmeno stavolta però è finita lì, perché Rivers ha segnato la tripla del 90-90 praticamente sulla sirena. Al supplementare, Logan ha portato avanti Scafati con 4 punti consecutivi. La partita è stata sospesa per diversi minuti a causa del malore di un tifoso in tribuna, ma al ritorno sul parquet sono stati gli ospiti ad avere la meglio, Gentile e i liberi di Logan hanno mantenuto Scafati avanti e le hanno regalato un successo incredibile, per come si era messa la partita, 98-103.

Logan è stato il top scorer di Scafati con 26 punti (gli stessi di Sneed per Brindisi), Gentile ha aggiunto 21 punti mentre Rivers, tra gli eroi del match, ha chiuso con 11 di cui 7 nel finale di quarto quarto.

