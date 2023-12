Ettore Messina aveva già rinnovato da tempo con l’Olimpia Milano

Qualche ora fa l’Olimpia Milano, con una brevissima nota stampa, ha comunicato il rinnovo del contratto di Ettore Messina.

In realtà, secondo l’Ansa, l’accordo sarebbe stato firmato già da diversi mesi. Si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario, dato che in questo modo l’annuncio assumerebbe un valore simbolico ancora più rilevante. La proprietà dell’Olimpia, nonostante un contratto siglato già da molto tempo, avrebbe scelto proprio questi giorni burrascosi per dare un chiaro segnale di fiducia incrollabile nei confronti del coach siciliano.

Il nuovo contratto prevede la permanenza di Messina fino a Giugno 2026. L’annuncio arriva dopo il peggior inizio di campionato (5 vittorie e 5 sconfitte) degli ultimi anni e un cammino in EuroLega con più ombre che luci. Proprio nella competizione continente Milano tornerà a giocare domani in casa del Bayern Monaco, giovedì sarà di scena a Belgrado contro il Partizan e domenica riceverà la visita della Virtus Bologna in LBA.