James Harden svela perché ha lasciato Philadelphia e i dettagli del “tradimento” di Daryl Morey

La telenovela fra James Harden, Daryl Morey e i Philadelphia 76ers si è chiusa da qualche settimana. La guardia ha lasciato i Sixers per accasarsi ai Los Angeles Clippers ma la separazione e quanto avvenuto nei mesi precedenti continuano a far discutere.

Harden ha rivelato a The Athletic che il motivo del suo litigio con Morey è che il dirigente gli aveva promesso un contratto al massimo salariale prima dell’inizio dei Playoffs, salvo poi rimangiarsi la parola nelle settimane successive.

Durante l’off-season parlavamo sempre di come migliorare il roster ma l’anno scorso non è successo. E allora ho capito che stava succedendo qualcosa, da persona intelligente ho iniziato a pensare a come muovermi. Alla fin fine è un business: lui deve fare il meglio per la sua franchigia, io ciò che è più conveniente per me e la mia famiglia. Ho iniziato a cercare una sistemazione dove guadagnare bene e poter competere ai massimi livelli, come quella che ho trovato ai Clippers. Non era facile perché le squadre competitive non avevano molto margine di manovra a livello salariale. Io ho sacrificato molto, a livello di soldi e di ruolo in campo, per andare a Philadelphia perché volevo chiudere lì la mia carriera. Quando ho capito che mi stavano tenendo una trappola, ho agito di conseguenza, decidendo di esercitare la player option, consapevole che sarei andato via dopo qualche giorno o settimana, era la scelta migliore per la mia carriera e i miei cari.