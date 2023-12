EA7 Milano, CLAMOROSO annuncio: Ettore Messina rinnova fino al 2026

In queste ore si è parlato di dimissioni e di esonero per Ettore Messina, dopo l’ennesima sconfitta di questa stagione, la quinta in 10 gare di campionato. Invece come un fulmine a ciel sereno poco fa sono apparse sul sito dell’Olimpia Milano le dichiarazioni di Leo Dell’Orco, presidente del club biancorosso. Una nota brevissima che riporta solo le parole del dirigente:

Il contratto del signor Ettore Messina è esteso fino al 30 giugno 2026.

Fino ad oggi l’accordo tra Milano e Messina era fino al 2024, con questo annuncio significa che è stato prolungato di altri 2 anni. Nei giorni scorsi il tecnico aveva dichiarato che, una volta terminato il compito di allenatore sulla panchina meneghina, avrebbe preso il ruolo di presidente del club. Forse questo annuncio è da intendersi proprio in questo senso, anche se al momento Messina rimane saldo sulla panchina dell’EA7.

Questa settimana i biancorossi avranno altri due match importantissimi in EuroLega, in trasferta contro Bayern Monaco e Partizan Belgrado. Poi chiuderanno la settimana con la sfida alla Virtus Bologna in campionato, il prossimo weekend.