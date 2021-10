EuroCup, la Virtus Bologna parte forte: annientato il Bursaspor

Frutti Extra Bursaspor 83 – Virtus Segafredo Bologna 101

(21-31, 27-26, 18,24, 17-20)

La Virtus Bologna apre l’EuroCup con una prova di forza. Vittoria netta sul campo del Bursaspor nonostante le tante assenze, fra tutte quella di Mannion e Teodosic.

Match agevole fin da subito per le V Nere che si presentano in Turchia con un primo periodo da 31 punti che lascia poco spazio alle repliche. L’allungo definitivo però arriva nel secondo tempo, quando la Segafredo accelera ancora sfruttando tutta la forza della sua panchina, nonostante ci siano addirittura cinque giocatori out per infortunio.

Alla fine sono sette gli uomini in doppia cifra per gli emiliani, guidati da un chirurgico Belinelli, da un ottimo Hervey e da un Cordinier che sembra già molto ben integrato nel roster. Scariolo perciò si concede ampie rotazioni, permettendosi anche il lusso di non spremere i suoi uomini migliori.

La Virtus perciò manda un chiaro messaggio alle concorrenti scollinando i 100 punti in trasferta, tirando quasi con il 65% dal campo e distribuendo più di 25 assist. Numeri impressionanti che devono suonare come un campanello d’allarme per tutti gli altri.

TABELLINI

Bursaspor: Sezgun n.e., Freeman 15, Ozalp n.e., Needham 6, Turen 2, Al 14, Bitim 11, Andrews 3, Hayes 7, Guven 12, Dudzinski 13, Selcuk. Coach. Alimpjevic.

Virtus: Tessitori 11, Cordinier 12, Belinelli 15, Pajola 10 (7 assist), Alibegovic 14, Hervey 18, Ruzzier, Alexander 4, Ceron, Sampson 11, Weems 6. Coach: Scariolo.

STATISTICHE COMPLETE