EuroLega – Efes Istanbul, il ruolo del figlio di Ataman (11 anni) nello staff tecnico

L’allenatore dell’Efes Istanbul, Ergin Ataman, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della gara di questa sera fra la sua squadra e l’Olimpia Milano.

Fra le altre cose, Ataman ha parlato anche del ruolo di suoi figlio, Sarp, che a soli 11 anni fa già parte dello staff tecnico della squadra.

Fa parte del mio staff, conosce bene le dinamiche dello spogliatoio e mi segue in ogni trasferta. L’associazione degli allenatori di EuroLega lo ha invitato a iscriversi all’Academy, a breve inizierà il corso. Ma anche per la partita contro Milano ha preparato alcune cose per me.

Poi l’allenatore turco ha parlato del momento della sua squadra (partita con tre sconfitte) e di quello dell’Olimpia.

Non abbiamo ancora resettato dopo la vittoria dello scorso anno, ci sentiamo ancora i più forti ma dobbiamo rimetterci in gioco e al momento non siamo pronti. Milano è favorita per questo incontro, è una squadra da Final Four perché con Melli ha fatto il definitivo salto di qualità.