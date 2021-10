EuroLega, il Panathinaikos demolisce l’Efes Istanbul

Panathinaikos Atene 95 – Efes Istanbul 69

(22-13, 30-22, 26-20, 17-14)

Il Panathinaikos passeggia contro l’Efes Istanbul, deliziando Oaka con una prova ai limiti della perfezione contro i campioni in carica.

I greci tirano con il 67% da due e il 45% da tre, senza sbagliare neanche un libero e dominando la lotta a rimbalzo (39-29). Non c’è praticamente mai partita dato che già a fine primo quarto il Pana sfiora il vantaggio in doppia cifra e torna negli spogliatoi con 19 punti di margine.

Mattatore di serata Macon con 34 punti e 9/12 dall’arco, chirurgico anche Nedovic con 17 senza errori dal campo. In evidenza anche Papagiannis (tripla doppia da 12+10) e Sant-Roos (13). Dall’altra parte pesa l’assenza di Micic ma non può bastare per giustificare un tracollo del genere e la quinta sconfitta in sei gare europee. Non bastano Beaubois e Bryant, anche perché Larkin incappa nell’ennesima serataccia (9 con 1/7 al tiro) e Ataman si fa espellere nel terzo quarto, completando il quadro di una serata da incubo per l’Efes.

TABELLINI

Panathinaikos: Macon 34, Nedovic 17, Sant-Roos 13.

Efes: Beaubois 16, Bryant 15, Larkin e Pleiss 9.

STATISTICHE COMPLETE

Foto: newsfounded.com