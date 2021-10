Seconda vittoria in Eurocup per la Virtus Bologna: al PalaDozza Ulm vende cara la pelle

Virtus Segafredo Bologna – Ratiopharm Ulm: 87-76

(23-28; 40-44; 62-54; 87-76)

Prima notte europea casalinga vittoriosa per Bologna, che supera tra le mura amiche Ulm per 87-76. Una partita difficile per la Virtus, che deve sudare fino in fondo per mettere la museruola ai tedeschi. Ospiti infatti a lungo avanti, con anche un vantaggio considerevole a metà secondo quarto. Poi però, dopo la pausa lunga, la Segafredo cambia marcia e sale di colpi in difesa. Parte da dietro infatti la rimonta, chiudendo la forbice e ribaltando la gara. Ulm non riesce a reggere l’urto e abbassa le proprie percentuali, oltre ad accumulare palle perse a ripetizione. La Virtus però non può abbassare la guardia, perchè il margine non arriva mai oltre una quota rassicurante, come dimostra il +11 che arriva solo a ridosso della sirena finale.

Dopo il primo passo falso in campionato arriva quindi una risposta importante per la banda di Scariolo, che ora può tornare a pensare al campionato con l’anticipo di Tortona prossimo appuntamento.

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 0, Cordinier 2, Mannion 4, Belinelli 15, Pajola 2, Alibegovic 5, Hervey 8, Ruzzier 1, Jaiteh 20, Sampson 17, Weems 10, Teodosic 3.

All. Scariolo

Ratiopharm Ulm: Christon 14, Felicio 13, Blossomgame 2, Guenther 5, Philipps 5, Bretzel 11, Herkenhoff 3, Klepeisz 3, Krimmer 2, Jallow 11, Zugic 7.

All. Lakovic