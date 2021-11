EuroLega, la Stella Rossa Belgrado non dà scampo al Panathinaikos

Stella Rossa Belgrado 81 – Panathinaikos Atene 48

(21-8, 18-18, 18-10, 24-12)

Non c’è praticamente mai storia a Belgrado dove la Stella Rossa demolisce un bruttissimo Panathinaikos. Prestazione offensiva al limite dell’horror per i greci che non riescono neanche a toccare quota 50 punti. I Greens durano solamente pochi minuti, poi i serbi si prendono la scena con un break di 14-0 e di fatto chiudono la gara già dopo i primi 10 minuti, nei quali subiscono solamente 8 punti.

13,6% da tre, 20 palle perse, solamente 8 assist, 35 di valutazione di squadra e un 39-23 nel computo dei rimbalzi: sono solamente alcuni dei numeri che fotografano la serataccia del Pana. Sugli scudi Wolters (18) ma è la prova corale ad essere di alto livello, specialmente nella metà campo difensiva; dall’altra parte non basta il solito Macon (15), unico a salvarsi fra i suoi.

TABELLINI

Stella Rossa: Wolters 18, Hollins 11, Kalinic 10.

Panathinaikos: Macon 15, Sant-Roos 10, Papagiannis 8.

STATISTICHE COMPLETE