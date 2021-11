NBA – I Los Angeles Lakers perdono ancora LeBron James per infortunio

Brutte notizie in casa Los Angeles Lakers. Dopo le tre vittorie consecutive che avevano riportato un po’ di sereno in casa gialloviola, ecco un altro infortunio che complica le cose.

Si ferma nuovamente LeBron James, stavolta a causa di un problema ai muscoli addominali. Secondo Shams Charania, LBJ dovrà restare fermo almeno per una settimana. Salterà dunque la prossima sfida con Oklahoma City, quella con Portland e quella con Charlotte; in dubbio i match contro Minnesota e San Antonio in programma il 13 e il 14 Novembre. Questo perché lo staff medico dei Lakers pare intenzionato a procedere con la massima cautela.

Lakers star LeBron James is expected to miss at least one week with abdominal strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. Lakers want to be cautious with James’ injury early this season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2021