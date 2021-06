Europei femminili, l’Italia spreca il vantaggio e perde con la Serbia in overtime

SERBIA 86 – ITALIA 81

(19-19, 18-20, 15-18, 22-17, 12-7)

Esordio amaro per l’Italia negli Europei di basket femminili.

Le azzurre di Lino Lardo sono uscite sconfitta dal confronto con la Serbia, sprecando clamorosamente un vantaggio importante nel finale. Il match, infatti, è sempre stato sul filo dell’equilibrio ma l’Italbasket sembrava in grado di farlo suo, portandosi vicina alla doppia cifra di vantaggio a 5′ dalla fine.

Nell’ultimo minuto erano ancora 6 le lunghezze di vantaggio, letteralmente buttate via, tanto da dare alla Serbia addirittura il pallone della vittoria. Chance non sfruttata dalle serbe che però si sono imposte in overtime (86-81).

💙 Così fa male, e non poco. Arriviamo a un passo dalla vittoria e poi ci fermiamo. Cediamo all’overtime. Ma è solo il primo passo, Azzurre. Domani è un altro giorno.#italbasket#NothingButAzzurre#EuroBasketWomen pic.twitter.com/b4jEy6EwkM — Italbasket (@Italbasket) June 17, 2021

Non bastano 38 minuti di grande Italia per battere una delle squadre favorite alla vittoria finale. Adesso Zandalasini e compagne dovranno subito resettare in vista della sfida di domani (ore 15) contro il Montenegro, già decisiva per il passaggio del turno.

TABELLINI

Serbia: Anderson 18, Vasic 27, Brooks 14, Krajisnik 8, Dabovic 7, Crvendakic 5, Cadjo, Butulija, Skoric 2, Dugalic, Jovanovic 3, Jankovic NE. Coach: Maljkovic.

Italia: Zandalasini 18, Bestagno 12, Carangelo 12, Cubaj 9, Romeo 8, Pan 9, Keys 5, André 5, Cinili, Attura, De Pretto NE. Coach: Lardo.

BOXSCORE COMPLETO